Белоруссия ожидает из России поставок РЛС «Противник-Г»

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Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич заявил, что Минск в этом году ожидает поставки из России радиолокационной станции «Противник-Г». 
Белоруссия ожидает из России поставок РЛС «Противник-Г»
  • ©wikipedia.org

«В текущем году планируется поставка в ВВС и войска ПВО Вооружённых сил Республики Беларусь очередной радиолокационной станции «Противник-Г», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, итогами сотрудничества Москвы и Минска во втором полугодии 2018 года стали поставка в Белоруссию пятой зенитной ракетной батареи «Тор-2М», четырёх учебно-боевых самолётов Як-130 и радиолокационной станции «Противник-Г».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продлить действие соглашения о размещении на своей территории двух российских военных объектов

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