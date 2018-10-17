На Украине прокомментировали слова экс-министра о Раде как «самом позорном» парламенте
- © Str
- globallookpress.com
«Это не самый большой позор для Украины, потому что на это вряд ли кто-то обращает внимание с учётом всего того, что напринимала Верховная рада, и тех событий, которые произошли на Украине», — заявил Килинкаров, оценивая высказывание Червоненко о том, что в 2017 году президент Пётр Порошенко внёс в Раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.
Как отметил Килинкаров, на Украине много и других ситуаций, которые можно назвать «позором».
Он также связал актуализацию этого вопроса с грядущими выборами.
Ранее Червоненко в беседе с ФАН объяснил свои слова о Верховной раде.