На Украине прокомментировали слова экс-министра о Раде как «самом позорном» парламенте

Депутат Верховной рады Украины пятого, шестого и седьмого созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал слова экс-министра транспорта Евгения Червоненко о Раде как «самом позорном по моральным и профессиональным качествам» парламенте.

«Это не самый большой позор для Украины, потому что на это вряд ли кто-то обращает внимание с учётом всего того, что напринимала Верховная рада, и тех событий, которые произошли на Украине», — заявил Килинкаров, оценивая высказывание Червоненко о том, что в 2017 году президент Пётр Порошенко внёс в Раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.

Как отметил Килинкаров, на Украине много и других ситуаций, которые можно назвать «позором».

Он также связал актуализацию этого вопроса с грядущими выборами.

Ранее Червоненко в беседе с ФАН объяснил свои слова о Верховной раде.