СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

На Украине прокомментировали слова экс-министра о Раде как «самом позорном» парламенте

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины пятого, шестого и седьмого созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал слова экс-министра транспорта Евгения Червоненко о Раде как «самом позорном по моральным и профессиональным качествам» парламенте.
На Украине прокомментировали слова экс-министра о Раде как «самом позорном» парламенте
  • © Str
  • globallookpress.com

«Это не самый большой позор для Украины, потому что на это вряд ли кто-то обращает внимание с учётом всего того, что напринимала Верховная рада, и тех событий, которые произошли на Украине», — заявил Килинкаров, оценивая высказывание Червоненко о том, что в 2017 году президент Пётр Порошенко внёс в Раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли.

Как отметил Килинкаров, на Украине много и других ситуаций, которые можно назвать «позором».

Он также связал актуализацию этого вопроса с грядущими выборами.

Ранее Червоненко в беседе с ФАН объяснил свои слова о Верховной раде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить