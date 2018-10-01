Эксперт прокомментировал заявление ЕК по поводу возможного членства Украины в ЕС

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы гендиректората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарины Матерновой о том, что называть возможную дату вступления Украины в Евросоюз преждевременно.
Эксперт прокомментировал заявление ЕК по поводу возможного членства Украины в ЕС
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«Это уже не первое заявление, в котором говорится о том, что принятие Украины в ЕС — дело не сегодняшнего дня и даже не обозримого будущего… Оно и понятно: если в стране экономическая разруха и сумма долгов превышает 85% от ВВП, то принимать такую страну в Евросоюз — значит брать её на своё попечение. Здесь всё очевидно для всех. Для всех, кроме Порошенко, разумеется», — сказал он.

Эксперт уверен, что вопрос членства Украины в ЕС на данный момент не рассматривается.

«Все открыто сказали, что максимум, на который может рассчитывать Украина, — соглашение об ассоциации, вопрос о членстве в ЕС не рассматривался. То, что они (Еврокомиссия. — RT) сказали, — очередное повторение предыдущих заявлений о невозможности вступления Украины в ЕС», — заявил он.

Ранее в ЕК заявили, что считают преждевременным называть дату возможного вступления Украины в Евросоюз.

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