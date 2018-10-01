В ЕК считают преждевременным называть дату возможного вступления Украины в ЕС

Называть возможную дату вступления Украины в Евросоюз преждевременно, заявила заместитель главы гендиректората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.

«Я считаю, что озвучивать даты несколько преждевременно. Столько всего должно произойти, чтобы страна была готова. Так же и в ЕС — чтобы быть готовым к дальнейшему расширению», — сказала Матернова в интервью УНИАН.

По её словам, перспектива членства Украины в блоке «не является вопросом завтрашнего дня или следующего года».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о стремлении страны войти в ЕС до 2025 года.