Гройсман рассказал о возможных сроках получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда украинские власти ожидают получить первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Гройсман рассказал о возможных сроках получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС
  • РИА Новости

Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Приветствую подписание меморандума между Украиной и ЕС относительно четвёртой программы макрофинансовой помощи… Уже к концу года мы ожидаем первого транша», — отметил он.

Ранее стало известно, что представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал информацию о программе макрофинансовой помощи Евросоюза. 

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