Гройсман рассказал о возможных сроках получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС
- РИА Новости
Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Приветствую подписание меморандума между Украиной и ЕС относительно четвёртой программы макрофинансовой помощи… Уже к концу года мы ожидаем первого транша», — отметил он.
Ранее стало известно, что представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал информацию о программе макрофинансовой помощи Евросоюза.