Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи
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На церемонии подписания присутствовали президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
«Сегодня мы подписали два важных документа. Первый документ — это кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом относительно четвёртой макрофинансовой помощи в 1 млрд евро», — заявил Порошенко.
По его словам, также был подписан меморандум о взаимопонимании.
Ранее стало известно, что ЕС и Украина подпишут новую программу макрофинансовой помощи.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о программе макрофинансовой помощи ЕС.