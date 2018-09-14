Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи

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Представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи
  • © pixabay.com

На церемонии подписания присутствовали президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. 

«Сегодня мы подписали два важных документа. Первый документ — это кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом относительно четвёртой макрофинансовой помощи в 1 млрд евро», — заявил Порошенко. 

По его словам, также был подписан меморандум о взаимопонимании.

Ранее стало известно, что ЕС и Украина подпишут новую программу макрофинансовой помощи.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о программе макрофинансовой помощи ЕС.

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