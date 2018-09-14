Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи

Представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

На церемонии подписания присутствовали президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня мы подписали два важных документа. Первый документ — это кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом относительно четвёртой макрофинансовой помощи в 1 млрд евро», — заявил Порошенко.

По его словам, также был подписан меморандум о взаимопонимании.

Ранее стало известно, что ЕС и Украина подпишут новую программу макрофинансовой помощи.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о программе макрофинансовой помощи ЕС.