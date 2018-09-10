ЕС и Украина подпишут новую программу макрофинансовой помощи в сентябре
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Как отмечается, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис будет находиться с визитом в Киеве 13—14 сентября, где у него запланировано участие в «церемонии подписания программы макрофинансовой поддержки».
Ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Киев согласовал с Евросоюзом условия получения макрофинансовой помощи.
26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.