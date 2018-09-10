ЕС и Украина подпишут новую программу макрофинансовой помощи в сентябре

ЕC и Украина намерены в середине сентября подписать новую программу макрофинансовой помощи стране в размере до €1 млрд. Об этом говорится в материалах Еврокомиссии.

Как отмечается, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис будет находиться с визитом в Киеве 13—14 сентября, где у него запланировано участие в «церемонии подписания программы макрофинансовой поддержки».

Ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что Киев согласовал с Евросоюзом условия получения макрофинансовой помощи.

26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.