Посол Украины при ЕС заявил о согласовании условий получения €1 млрд финансовой помощи

Украина согласовала с Евросоюзом условия получения макрофинансовой помощи в размере €1 млрд и намерена в ближайшее время подписать соответствующее соглашение. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

«Прогресс есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время», — приводит его слова агентство «Украинские новости».

Как отмечается, данное заявление было сделано на брифинге в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах.

26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.