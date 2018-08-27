Посол Украины при ЕС заявил о согласовании условий получения €1 млрд финансовой помощи
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«Прогресс есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время», — приводит его слова агентство «Украинские новости».
Как отмечается, данное заявление было сделано на брифинге в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах.
26 июня Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.