Экс-премьер Украины оценил сообщения о новой программе макрофинансовой помощи ЕС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Брюссель и Киев подпишут новую программу макрофинансовой помощи в сентябре.

«Эту сумму Украине должны были предоставить в 2012 году, ещё до переворота», — заявил он.

По его словам, тогда Украина ничего не получила. Впоследствии эти средства пообещали новым властям, но тоже не выдали.

«Я думаю, что и этот миллиард будет разбит на несколько траншей, а деньги, скорее всего, направят не на решение проблем, а на какие-нибудь проекты. Например, создание информационной базы», — прогнозирует Азаров.

Как отметил политик, может случиться и так, что никто эти деньги не получит.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.