Додон заявил о планах посетить Россию в сентябре

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Президент Молдавии Игорь Додон намерен в сентябре посетить Россию и провести встречи с диаспорами в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV Moldova.
Додон заявил о планах посетить Россию в сентябре
  • © Sputnik/РИА Новости

«Встреча с диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге», — приводит слова Додона РИА Новости

По его словам, подобные планы у него появились давно, но проводить такие встречи летом «было бы нецелесообразно».

«Мы планируем и встречу на более высоком уровне», — пояснил молдавский президент. 

Ранее Додон заявил, что русский язык в республике останется языком межнационального общения.

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