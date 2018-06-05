Додон заявил о планах посетить Россию в сентябре
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«Встреча с диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге», — приводит слова Додона РИА Новости.
По его словам, подобные планы у него появились давно, но проводить такие встречи летом «было бы нецелесообразно».
«Мы планируем и встречу на более высоком уровне», — пояснил молдавский президент.
Ранее Додон заявил, что русский язык в республике останется языком межнационального общения.