Додон заявил о планах посетить Россию в сентябре

Президент Молдавии Игорь Додон намерен в сентябре посетить Россию и провести встречи с диаспорами в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV Moldova.

«Встреча с диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге», — приводит слова Додона РИА Новости.

По его словам, подобные планы у него появились давно, но проводить такие встречи летом «было бы нецелесообразно».

«Мы планируем и встречу на более высоком уровне», — пояснил молдавский президент.

Ранее Додон заявил, что русский язык в республике останется языком межнационального общения.