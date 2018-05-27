Додон в июле посетит США

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Президент Молдавии Игорь Додон посетит Вашингтон в июле. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Додон в июле посетит США
  • Игорь Додон
  • © Sputnik/РИА Новости

«Поеду в Вашингтон 1 июля, будут рабочие встречи. Повестка дня пока формируется», — сказал Додон.

Он добавил, что визит состоится в рамках подготовки Всемирного конгресса семей, который пройдёт в Кишинёве в сентябре 2018 года.

Ранее Додон рассказал о необходимых условиях для закрытия офиса НАТО в Кишинёве.

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