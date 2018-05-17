Президент Молдавии рассказал о необходимых условиях для закрытия офиса НАТО в Кишинёве

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT прокомментировал свои слова о скором закрытии офиса НАТО в Кишинёве.

«Всё зависит от результата парламентских выборов и от формирования парламентского большинства. Выборы у нас состоятся в ноябре, формирование может затянуться на месяц-два. После этого будут приниматься все решения. Нынешнее правительство и парламентское большинство прозападное, проевропейское, проамериканское и часто антироссийское. Но этому правительству осталось около пяти, максимум шести месяцев. Я думаю, что следующее парламентское большинство и следующее правительство будет промолдавское, открытое для сотрудничества и с Западом, и с Востоком, ориентированное на партнёрство с Российской Федерацией, при этом не усугубляя и не останавливая те договорённости, которые есть с Европейским союзом», — заявил он.

Додон также обратил внимание, что в НАТО заинтересованы в дальнейшем нахождении своего офиса на территории Молдавии.

«Решение об открытии офиса было принято парламентским большинством до моего вступления в должность — после президентских выборов, но до инаугурации. Я считаю, что Молдова, как нейтральная страна, не может себе позволить участвовать в военных блоках и политических войнах, должна сохранять нейтралитет. Это единственная гарантия и возможность сохранения и укрепления государственности республики. НАТО очень выгодно, чтобы офис, как они его называют, «не военный, а по информированию» оставался в Молдове и дальше. Они пытаются через него вести работу, убеждать граждан республики в том, что НАТО это не так опасно, потому что сейчас большинство граждан выступают категорически против вступления в НАТО», — заключил президент.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишинёве в конце этого года.