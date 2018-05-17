Додон рассказал, что офис НАТО в Кишинёве может быть закрыт после парламентских выборов

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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» рассказал о том, что офис Североатлантического альянса, находящийся в Кишинёве, может быть закрыт после проведения в стране парламентских выборов.

«Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — уточнил он.

Ранее в ходе беседы с телеканалом «Звезда» Додон заявил, что угроз и попыток строительства военных баз НАТО на территории Молдавии нет и не будет, пока он занимает пост главы государства. 

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