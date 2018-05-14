Додон считает получение Молдавией статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС историческим событием

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает получение республикой статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) историческим событием. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня важный день, историческое событие: Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при ЕАЭС», — сказал Додон.

Он отметил, что граждане Молдавии давно стремились к более активному участию в интеграционных проектах на просторах СНГ.

Ранее сообщалось, что Молдавия получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.

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