Додон считает получение Молдавией статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС историческим событием
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает получение республикой статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) историческим событием. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня важный день, историческое событие: Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при ЕАЭС», — сказал Додон.
Он отметил, что граждане Молдавии давно стремились к более активному участию в интеграционных проектах на просторах СНГ.
Ранее сообщалось, что Молдавия получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.
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