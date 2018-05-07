Додон заявил, что не допустит строительство баз НАТО на территории Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких угроз и попыток строительства военных баз НАТО на территории его страны нет и не будет, пока он занимает пост главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Я объехал все наши военные базы в республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере, пока я — президент, этого точно не будет», — заявил Додон, отвечая на вопрос о возможном размещении баз НАТО на территории Молдавии.

По его словам, без согласия президента решение о размещении военных баз в Молдавии не может быть принято.

«Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в республике Молдова в обход президента? Категорически нет», — сказал молдавский президент.

Он добавил, что в конституции республики чётко прописан нейтральный статус республики.

Ранее Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС.