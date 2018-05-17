Политолог оценил заявление Додона о возможном закрытии офиса НАТО в Кишинёве

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Анна Лушникова
Кандидат исторических наук политолог Михаил Смолин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Молдавии Игоря Додона о возможном закрытии офиса НАТО в Кишинёве.
Политолог оценил заявление Додона о возможном закрытии офиса НАТО в Кишинёве
  • Игорь Додон
  • Reuters

«Действительно, если говорить о независимости Молдавии, то присутствие внутри этого государства представительства НАТО прежде всего должно беспокоить тех, кто хочет, чтобы страна была самостоятельной, потому что позиция НАТО и соседней Румынии состоит в том, чтобы поглотить Молдавию и прекратить её существование. Поэтому позиция Додона по этому вопросу говорит о том, что он хочет защищать независимость своей страны», — сказал эксперт.

Смолин также обратил внимание, что президенту не дадут в одиночку принять такого рода решение.

«В системе власти Молдавии президент не является первым лицом, и такое решение в одиночку принять он не в состоянии. То есть принять он его может, а вот реализовать ему вряд ли кто-то позволит. Скорее всего, эта инициатива не будет иметь практического завершения, потому что остальные ветви власти не дадут президенту её осуществить», — заключил Смолин.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что офис Североатлантического альянса в Кишинёве может быть закрыт после проведения в стране парламентских выборов.

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