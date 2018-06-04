Додон заявил, что русский останется языком межнационального общения в Молдавии
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«Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнёров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский — языком межнационального общения в нашей стране», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что молдавский язык в качестве государственного и русский язык как язык межнационального общения — это формула, «на которой было построено здание молдавской государственности».
Как сообщает РИА Новости, ранее Конституционный суд (КС) признал закон о функционировании языков, согласно которому русский является языком межнационального общения, устаревшим.
Ранее КС Молдавии также признал конституционным закон о запрете российских новостных передач.