КС Молдавии признал конституционным закон о запрете российских новостных передач
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
«Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным, решение является окончательным», — сказал председатель КС.
12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон очередным антироссийским выпадом.