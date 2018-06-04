КС Молдавии признал конституционным закон о запрете российских новостных передач

Конституционный суд Молдавии признал конституционным закон о запрете российских новостных передач.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным, решение является окончательным», — сказал председатель КС.

12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон очередным антироссийским выпадом.