Захарова назвала закон Молдавии о телевидении и радио очередным антироссийским выпадом
«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве», — цитирует Захарову сайт МИД.
По её словам, то, каким образом «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению», свидетельствует о том, что страна «всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».
«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что данная ситуация требует реакции международных структур.
10 января в Молдавии утвердили закон о запрете новостных программ из России.