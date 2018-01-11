Захарова назвала закон Молдавии о телевидении и радио очередным антироссийским выпадом

Короткая ссылка
Москва считает дискриминацией решение Кишинёва запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве», — цитирует Захарову сайт МИД.

По её словам, то, каким образом «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению», свидетельствует о том, что страна «всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что данная ситуация требует реакции международных структур.

10 января в Молдавии утвердили закон о запрете новостных программ из России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Молдавия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119