Захарова назвала закон Молдавии о телевидении и радио очередным антироссийским выпадом

Москва считает дискриминацией решение Кишинёва запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишинёве», — цитирует Захарову сайт МИД.

По её словам, то, каким образом «русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению», свидетельствует о том, что страна «всё дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения».

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что данная ситуация требует реакции международных структур.

10 января в Молдавии утвердили закон о запрете новостных программ из России.