В Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию российских передач

В Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координационный совет по телевидению и радио страны.

«Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля», — говорится в сообщении.

10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, согласно которому запрещается трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон очередным антироссийским выпадом.