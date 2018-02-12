В Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию российских передач
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координационный совет по телевидению и радио страны.
«Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля», — говорится в сообщении.
10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, согласно которому запрещается трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон очередным антироссийским выпадом.