Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ввести контроль на границе с Россией
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«Они (Россия. — RT) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — сказал Лукашенко.
Он заявил, что России нужно «определиться». Если же российская сторона «определится», то для Минска «не проблема ответить».
Лукашенко добавил, что Белоруссия «готова в любой момент адекватно дать ответ».
«Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — сказал белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что братская политика Минска в отношении Москвы не изменится.