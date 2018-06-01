Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ввести контроль на границе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва закроет границу с его страной, то и Минск готов в ответ ввести пограничный контроль. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Они (Россия. — RT) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что России нужно «определиться». Если же российская сторона «определится», то для Минска «не проблема ответить».

Лукашенко добавил, что Белоруссия «готова в любой момент адекватно дать ответ».

«Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что братская политика Минска в отношении Москвы не изменится.