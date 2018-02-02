На Украине заявили об обезвреживании за год почти 7 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в 2017 году обезвредили в Донбассе 6,7 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечёткин.

«Обезврежено 6,7 тыс. единиц взрывоопасных предметов, в том числе 39 специально установленных», — приводит слова Чечёткина РИА Новости.

Он сообщил, что в прошлом году к выполнению задач в Донбассе были привлечены 5,6 тыс. человек и 440 единиц техники. По его словам, они оборудовали фортификационные сооружения оборонных рубежей.

Также спасатели восстановили 134 дома и объекта инфраструктуры, добавил Чечёткин.

В декабре сообщалось, что контактная группа по Украине договорилась разминировать все пункты пропуска в Донбассе.