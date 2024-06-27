Вице-премьер Украины Свириденко: 40% экономики страны находится в тени
По её словам, которые приводит украинское агентство УНН, экспертную оценку серого экспорта зерна могут дать зернотрейдеры, однако и без их заключения ясно, что такая доля имеется.
«Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% — это потенциальная цифра нахождения экономики в тени», — сказала она.
Ранее заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что большую часть зерна вывозят из страны нелегально.