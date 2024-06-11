Офис генпрокурора: большую часть зерна вывозят с Украины нелегально

Недобросовестные предприятия, экспортирующие зерновые без уплаты налогов и возврата валютной выручки, наносят серьёзный ущерб бюджету Украины.

С таким заявлением выступил 11 июня заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Его слова приводит украинское агентство ТСН.

«Это действительно проблема, потому что большая часть зерна идёт нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет», — сказал он, добавив, что страна теряет миллиарды гривен.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует снимать запрет на поставки зерна с Украины.