Сийярто: Венгрия не планирует снимать запрет на поставку украинского зерна

Венгрия не планирует снимать эмбарго на поставки украинского зерна, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«У нас очень чёткая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что перенасыщение Европы дешёвым украинским зерном ставит европейских фермеров в тяжёлое положение, которого Будапешт хотел бы избежать.

Ранее власти Венгрии ужесточили контроль за соблюдением эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины.

Также замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.