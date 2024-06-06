Сийярто: Венгрия не планирует снимать запрет на поставку украинского зерна
- РИА Новости
«У нас очень чёткая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику», — цитирует его РИА Новости.
Министр отметил, что перенасыщение Европы дешёвым украинским зерном ставит европейских фермеров в тяжёлое положение, которого Будапешт хотел бы избежать.
Ранее власти Венгрии ужесточили контроль за соблюдением эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины.
Также замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.