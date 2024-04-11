Венгрия ужесточила контроль за эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины
- AP
По его словам, принят пакет мер для оказания помощи отечественному сельхозсектору.
«В отношении сельскохозяйственной продукции, импорт которой запрещён с Украины, вводится требование о необходимости обязательного уведомления о том, откуда поступала эта продукция», — цитирует министра ТАСС.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что венгерская сторона, вопреки давлению Европейского союза, сохранит запрет на импорт зерна с Украины.
Также замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.