Венгрия ужесточила контроль за эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины

Власти Венгрии ужесточили контроль за соблюдением эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины, заявил глава Минсельхоза страны Иштван Надь.

По его словам, принят пакет мер для оказания помощи отечественному сельхозсектору.

«В отношении сельскохозяйственной продукции, импорт которой запрещён с Украины, вводится требование о необходимости обязательного уведомления о том, откуда поступала эта продукция», — цитирует министра ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что венгерская сторона, вопреки давлению Европейского союза, сохранит запрет на импорт зерна с Украины.

Также замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.