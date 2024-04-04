Сийярто: Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины
- РИА Новости
Об этом он заявил венгерским журналистам в Брюсселе, его выступление транслировал телеканал М1.
«Что касается запрета на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, то мы его сохраним. Со стороны ЕС до сих пор шло потрясающее давление, чтобы мы сняли этот запрет», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто отметил, что снятие запрета на импорт привело бы к краху венгерских фермеров, а власти Венгрии не могут этого допустить.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.