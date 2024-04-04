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Сийярто: Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона, вопреки давлению Европейского союза, сохранит запрет на импорт зерна с Украины.
Сийярто: Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины
  • РИА Новости

Об этом он заявил венгерским журналистам в Брюсселе, его выступление транслировал телеканал М1.

«Что касается запрета на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, то мы его сохраним. Со стороны ЕС до сих пор шло потрясающее давление, чтобы мы сняли этот запрет», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто отметил, что снятие запрета на импорт привело бы к краху венгерских фермеров, а власти Венгрии не могут этого допустить.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава требует, чтобы украинские власти сами добровольно приостановили транзит своего зерна через польскую территорию.

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