«Роскосмос»: орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26»

Орбита МКС скорректирована для обеспечения запуска «Союза МС-26» и приземления «Союза МС-25».

Об этом заявили в «Роскосмосе».

Отмечается, что орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союза МС-26» и приземления «Союза МС-25», запланированных в сентябре текущего года.

Ранее телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект, в рамках которого жители трёх континентов и пяти стран мира, которые входят в БРИКС, — России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать вопросы космонавтам на борту МКС.