RT и «Роскосмос» запустили совместный проект
Первая серия проекта выйдет в нашей группе в VK.
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Свои вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты.
За самые необычные и интересные вопросы будут подготовлены призы.
Автор лучшего вопроса получит приглашение на космодром, где сможет посмотреть запуск ракеты.
Ранее в сети появились тизерные ролики RT. В соцсетях разошлось видео с космонавтом, гуляющим по Москве. Его же видели и в Дели — там это видео стало вирусным и получило в общей сложности более 8 млн просмотров.