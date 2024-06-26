RT и «Роскосмос» запустили совместный проект

Телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект, в рамках которого жители трёх континентов и пяти стран мира, которые входят в БРИКС — России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать свои вопросы космонавтам на борту МКС.

Первая серия проекта выйдет в нашей группе в VK.

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Свои вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты.

За самые необычные и интересные вопросы будут подготовлены призы.

Автор лучшего вопроса получит приглашение на космодром, где сможет посмотреть запуск ракеты.

Ранее в сети появились тизерные ролики RT. В соцсетях разошлось видео с космонавтом, гуляющим по Москве. Его же видели и в Дели — там это видео стало вирусным и получило в общей сложности более 8 млн просмотров.