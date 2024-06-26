RT в Telegram
Подпишись

RT и «Роскосмос» запустили совместный проект

Короткая ссылка
Телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект, в рамках которого жители трёх континентов и пяти стран мира, которые входят в БРИКС — России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать свои вопросы космонавтам на борту МКС.

Первая серия проекта выйдет в нашей группе в VK.

Подписывайтесь на страницу RT и следите за анонсом в нашем Telegram-канале.

Свои вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты.

За самые необычные и интересные вопросы будут подготовлены призы.

Автор лучшего вопроса получит приглашение на космодром, где сможет посмотреть запуск ракеты.

Ранее в сети появились тизерные ролики RT. В соцсетях разошлось видео с космонавтом, гуляющим по Москве. Его же видели и в Дели  — там это видео стало вирусным и получило в общей сложности более 8 млн просмотров. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить