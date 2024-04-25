Богомаз: ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области
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«В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — сообщил губернатор Александр Богомаз.
23 апреля в результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.