RT в Telegram
Подпишись

Богомаз: ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области

Короткая ссылка
Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе мирных граждан в селе Курковичи в Брянской области, беспилотник попал в пассажирский автобус. Пострадали четверо мирных граждан, среди которых один 14-летний ребёнок.
Богомаз: ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области
  • globallookpress.com

«В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — сообщил губернатор Александр Богомаз.

23 апреля в результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить