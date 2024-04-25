Богомаз: ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области

Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе мирных граждан в селе Курковичи в Брянской области, беспилотник попал в пассажирский автобус. Пострадали четверо мирных граждан, среди которых один 14-летний ребёнок.

«В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — сообщил губернатор Александр Богомаз.

23 апреля в результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.