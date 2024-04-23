Гладков: при детонации дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека

В результате детонации украинского дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У мужчин осколочные ранения, их госпитализировали. «Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей», — написал он в Telegram. Ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.