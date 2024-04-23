Гладков: при детонации дрона-камикадзе в Шебекине пострадали три человека
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У мужчин осколочные ранения, их госпитализировали.
«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей», — написал он в Telegram.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.