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В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности

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В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики.
В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности
  • РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, в ведомстве рассказали, что «в ходе очередного этапа танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению».

Учения пройдут на полигонах и назначенных участках местности.

Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.

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