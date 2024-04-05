В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности

В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики.

РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, в ведомстве рассказали, что «в ходе очередного этапа танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению». Учения пройдут на полигонах и назначенных участках местности. Ранее Министерство обороны Белоруссии объявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии.