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МО Белоруссии заявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии

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В Вооружённых силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявило белорусское Министерство обороны.
МО Белоруссии заявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии
  • РИА Новости

Сообщается, что мероприятия носят комплексный характер. Личный состав войск выдвинется в назначенные районы, проведёт ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — проинформировали в ведомстве.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией до 114 тыс. военных.

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