МО Белоруссии заявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии

В Вооружённых силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей, заявило белорусское Министерство обороны.

Сообщается, что мероприятия носят комплексный характер. Личный состав войск выдвинется в назначенные районы, проведёт ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — проинформировали в ведомстве.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией до 114 тыс. военных.