МО Белоруссии заявило о начале комплексной проверки боевой готовности армии
- РИА Новости
Сообщается, что мероприятия носят комплексный характер. Личный состав войск выдвинется в назначенные районы, проведёт ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.
«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности», — проинформировали в ведомстве.
Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией до 114 тыс. военных.