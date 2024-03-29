МО: артиллерия помогает пехоте быстро продвигаться на Донецком направлении

Артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск ВС России поддерживают огнём продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Пехота сейчас перемещается вперёд очень быстро, поэтому осуществляем постоянный перекат в сторону противника», — сообщил командир орудия с позывным Арбик.

По его словам, характер целей бывает разный — контрбатарейная борьба, по опорным пунктам, по операторам FPV-дронов противника.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинская армия лишилась более 370 человек личного состава за сутки на Донецком направлении.