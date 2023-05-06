Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о неизбежности контрнаступления боевиков ВСУ в Запорожской области.

«Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла», — написал он в своём Telegram.

По его словам, украинские боевики бьют по жилым домам, административным зданиям, школам, детсадам и другим объектам социальной инфраструктуры.

«В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжёлой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту... Скоро всё начнётся. Схватка неизбежна», — подчеркнул Рогов.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что «наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось».