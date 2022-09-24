Более 11,3 тысячи жителей Херсонской области проголосовали на территории России

Более 11,3 тысячи жителей Херсонской области, находящиеся в регионах России, проголосовали в рамках референдума по присоединению к России.

Об этом проинформировала председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«По состоянию на сегодня, на территории России, в зарубежных участковых избирательных комиссиях проголосовали 11 тыс. 340 жителей Херсонской области», — цитирует её РИА Новости.

По словам главы ЦИК, жалоб на нарушения не поступало.

Ранее Захарова рассказала, что в Херсонской области голосование в первый день референдума прошло на всей территории региона, включая прифронтовые районы и освобождённые части Николаевской области.