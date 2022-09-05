Пушилин обязал органы власти ДНР вести аккаунты в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вслед за решением правительства России обязал органы власти ДНР вести аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Поддерживаю очень верное решение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такие же требования вводим и у нас в республике», — написал он в своём Telegram.

По его словам, большинство ведомств уже имеет соответствующие официальные аккаунты, но «необходимо уделить повышенное внимание актуальности информации и оперативной коммуникации с пользователями соцсетей».

Ранее правительство России обязало органы власти начать с 1 декабря вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».