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Кабмин России обязал органы власти вести аккаунты в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»

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Правительство России обязало органы власти начать с 1 декабря вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Кабмин России обязал органы власти вести аккаунты в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в заявлении.

Отмечается, что начать вести деятельность в соответствующих социальных сетях органы власти должны с 1 декабря 2022 года.

Вместе с этим уточняется, что в официальных аккаунтах должна будет размещаться разного рода официальная информация, в частности отчёты о мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» запускает масштабное обновление.

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