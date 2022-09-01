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«Одноклассники» представили новое позиционирование и масштабное обновление

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Социальная сеть «Одноклассники» запускает масштабное обновление и новое направление развития, посвящённое хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» представили новое позиционирование и масштабное обновление
  • Legion-Media

Новая концепция позиционирования «Мои увлечения — это ОК» рассказывает о многообразии контента на платформе, поддерживает новое направление развития соцсети и наглядно показывает, что здесь можно не только интересно провести время, но и найти что-то полезное для себя и своего хобби.

Специально к запуску «Одноклассников» представили новый ключевой сервис — «Увлечения», с помощью которого пользователи смогут найти публикации на тему хобби на любой вкус. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях.

Например, в категории «Питомцы» можно перейти в разделы с подкатегориями на более узкие темы: ролики с экзотическими видами или конкретными породами.

В основе работы сервиса «Увлечения» — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом.

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