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«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

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«Одноклассники» запускают первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
  • Gettyimages.ru

Монетизация видео станет новым важным шагом в поддержке авторов оригинального контента на платформе. Видео — один из самых популярных форматов в «Одноклассниках», который собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во II квартале 2022 года выросло на 11%.

В программу монетизации благодаря невысокому порогу входа смогут попасть как уже популярные на платформе авторы, так и создатели новых групп. Присоединиться к программе могут группы более чем с 1 тыс. участников, которые публикуют видео длиннее минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 тыс. просмотров и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 тыс.

Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в «Одноклассниках», быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

Подать заявку может только администратор группы в «Одноклассниках» через специальное мини-приложение.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запускают конкурс для региональных СМИ «OK Media Challenge 2022».

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