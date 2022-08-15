«Одноклассники» запускают конкурс для региональных СМИ «OK Media Challenge 2022»

Социальная сеть «Одноклассники» объявляет старт приёма заявок на участие в «ОК Media Challenge 2022» — ежегодном конкурсе для региональных СМИ. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Конкурс продлится с 29 августа по 25 сентября. Он включает обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают всё о частоте постинга, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, познакомятся с инструментами соцсети, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в рекламном кабинете.

СМИ, набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат денежные призы на продвижение через рекламный кабинет в размере 50 тыс., 30 тыс. и 15 тыс. рублей, годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки.

В 2021 году заявки на участие подали 95 представителей региональных СМИ, 30 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» подвели итоги II квартала 2022 года.