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«Одноклассники» подвели итоги II квартала 2022 года

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Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги II квартала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» подвели итоги II квартала 2022 года
  • РИА Новости

Отмечается, что количество новых регистраций пользователей выросло на 35% год к году, в особенности благодаря пользователям в возрастной группе 25—45 лет, при этом вовлечённость новых пользователей была выше средней. Количество новых групп выросло на 67% год к году в II квартале.

Средняя месячная активная аудитория сервиса «Моменты» достигла 27,6 млн в II квартале (+13% год к году). Количество просмотров составило 434 млн (+7,5% год к году), а количество реакций — 27 млн.

Кроме того, выплаты разработчикам игр за рекламу в их проектах в II квартале выросли в два раза в годовом исчислении. Число уникальных платящих пользователей во внутреннем рекламном кабинете на базе myTarget в II квартале увеличилось на 21,8% год к году.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений.

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