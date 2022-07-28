«Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений

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Социальная сеть «Одноклассники» представила обновлённый интерфейс мобильных приложений. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри соцсети стала ещё удобнее.

Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них.

Изменения в интерфейсе продолжают серию глобальных обновлений социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили летнюю программу поддержки для активных авторов.

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