«Одноклассники» представили обновлённый интерфейс мобильных приложений
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Отмечается, что теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри соцсети стала ещё удобнее.
Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них.
Изменения в интерфейсе продолжают серию глобальных обновлений социальной сети.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили летнюю программу поддержки для активных авторов.