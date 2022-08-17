Российские артиллеристы подавили огонь артустановки CAESAR на харьковском направлении

Работающие на харьковском направлении российские артиллеристы подавили огонь французской артиллерийской установки CAESAR.

Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения.

По его словам, корректировщику, занимающемуся контрбатарейной борьбой, удалось обнаружить орудие противника.

«После этого по огневой позиции противника отработал наш расчёт «Града», подавив огонь французской артустановки CAESAR», — рассказал собеседник агентства.

Командир уточнил, что в результате операции была уничтожена огневая позиция, а повреждённая артустановка была эвакуирована украинскими военными.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шесть французских самоходных артиллерийских установок CAESAR находятся на пути на Украину.