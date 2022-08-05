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Lobaev Arms: союзные силы применяют на Украине винтовку «Опустошитель» калибра стран НАТО

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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7 на 99 мм. Об этом сообщил представитель предприятия — производителя оружия Lobaev Arms.

«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Он отметил, что оружие демонстрирует высокую точность.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34

3 августа российские военнослужащие применили в ходе специальной военной операции новую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». 

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