Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги
- РИА Новости
«А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Белоруссии ситуацию с россиянкой.
Также он отметил, что дальнейшее решение по вопросу Сапеги должна принимать белорусская сторона.
Ранее адвокат Антон Гашинский сообщил, что Софья Сапега, осуждённая на шесть лет колонии в Белоруссии, подала прошение о помиловании.
В мае суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.