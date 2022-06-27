Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.

«А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Белоруссии ситуацию с россиянкой.

Также он отметил, что дальнейшее решение по вопросу Сапеги должна принимать белорусская сторона.

Ранее адвокат Антон Гашинский сообщил, что Софья Сапега, осуждённая на шесть лет колонии в Белоруссии, подала прошение о помиловании.

В мае суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.