Осуждённая в Белоруссии россиянка Сапега подала прошение о помиловании

Россиянка Софья Сапега, осуждённая на шесть лет колонии в Белоруссии, подала прошение о помиловании. Об этом сообщил адвокат семьи Антон Гашинский.

«На прошлой неделе адвокат завёз подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию», — приводит РИА Новости его слова.

Гашинский добавил, что прошение подали в администрацию колонии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.

Суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.