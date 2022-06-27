Осуждённая в Белоруссии россиянка Сапега подала прошение о помиловании

Короткая ссылка
Россиянка Софья Сапега, осуждённая на шесть лет колонии в Белоруссии, подала прошение о помиловании. Об этом сообщил адвокат семьи Антон Гашинский.
Осуждённая в Белоруссии россиянка Сапега подала прошение о помиловании
  • globallookpress.com

«На прошлой неделе адвокат завёз подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию», — приводит РИА Новости его слова.

Гашинский добавил, что прошение подали в администрацию колонии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.

Суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить