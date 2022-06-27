Осуждённая в Белоруссии россиянка Сапега подала прошение о помиловании
- globallookpress.com
«На прошлой неделе адвокат завёз подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию», — приводит РИА Новости его слова.
Гашинский добавил, что прошение подали в администрацию колонии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.
Суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.