Лукашенко заявил о возможности передать россиянку Сапегу в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что у Сапеги есть российское гражданство.

«Она же россиянка... У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для неё наука большая», — заключил Лукашенко.

25 мая Верховный суд Белоруссии сообщил, что приговор в отношении Софии Сапеги вступил в силу.

Ранее суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.