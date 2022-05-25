В Белоруссии вступил в силу приговор в отношении россиянки Сапеги

Верховный суд Белоруссии сообщил, что приговор в отношении гражданки России Софии Сапеги вступил в силу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С.А. не обжалован и вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.

Ранее суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.