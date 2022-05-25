В Белоруссии вступил в силу приговор в отношении россиянки Сапеги

Короткая ссылка
Верховный суд Белоруссии сообщил, что приговор в отношении гражданки России Софии Сапеги вступил в силу.
В Белоруссии вступил в силу приговор в отношении россиянки Сапеги
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С.А. не обжалован и вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.

Ранее суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить