В МИД России заявили, что Сапега может подать прошение о помиловании на имя Лукашенко

Осуждённая россиянка Софья Сапега вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения», — сообщили в российском МИД.

Отмечается, что рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии.

В российском внешнеполитическом ведомстве допустили, что в случае перевода Сапеги в одну из российских тюрем она может со временем претендовать на УДО или амнистию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.

Суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.