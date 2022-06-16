В МИД России заявили, что Сапега может подать прошение о помиловании на имя Лукашенко
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения», — сообщили в российском МИД.
Отмечается, что рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии.
В российском внешнеполитическом ведомстве допустили, что в случае перевода Сапеги в одну из российских тюрем она может со временем претендовать на УДО или амнистию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осуждённую россиянку Софью Сапегу российской стороне.
Суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.
Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.